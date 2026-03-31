«Кто сильнее плюнет»: Драпеко раскритиковала прежние авторитеты в культуре

Драпеко: на международном уровне давали награды тем, кто «плевал» в Россию

Елена Драпеко
Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко в интервью NEWS.ru высказала недоверие мэтрам отечественного кино, творчеству которых рукоплескали на Западе до недавнего времени. Она отметила, что «есть вопросы» к содержанию работ некоторых из этих деятелей культуры.

Многие авторитет получили на международных фестивалях в тот период, когда все плевали в Россию. И кто в нее сильнее плюнет, тот и получал медаль. Поэтому нам достались из 1990-х и начала 2000-х эти мэтры, которым я, например, не могу доверять в смысле содержания фильмов, — отметила парламентарий.

Она уточнила, что не имеет претензий к качеству созданных этими режиссерами произведений. Недоумение вызывают смыслы, которые они продвигали, например, отрицательного отношения к России, отметила депутат ГД.

Да, они — мастера, умеют снимать и красиво, и ярко. И режиссура у них хорошая. Но в смысле отношения к жизни у меня вызывает вопросы: а кто ты, как относишься к нашей стране? Что ты сделал для страны, кроме того, что ты ее облил грязью? — недоумевает собеседница.

Этот вопрос — «что я сам сделал для нашей страны» — по мнению Драпеко, следует задавать себе всем, кто связывает свое будущее с РФ в целом.

Ранее Драпеко заявила, что жители России имеют полное право «не пускать Пугачеву» в свою жизнь. В свою очередь Алла Борисовна, покинув Россию, также сделала свой выбор, и это было ее право, уточнила заслуженная артистка РСФСР.

Также она выразила мнение, что режиссеру Сарику Андреасяну не следует снимать сериал по роману писателя Льва Толстого «Война и мир». Парламентарий напомнила, что произведение является сложным для экранизации, и поэтому она не уверена, что Андреасян с этим справится.

Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дети от Антипенко, новая любовь, обстрелы Белгорода: как живет Юлия Такшина
В Москве зафиксировали новый температурный рекорд
«Помогая дружественным странам»: раскрыто, куда направятся БЭКи «Скорлупа»
Экс-жену Аршавина обязали выплатить миллионы арендодателю
В Госдуме рассказали, как защитить «Турецкий поток» от подводных атак
Стала известна причина заблокированных счетов бывшего пресс-секретаря Шойгу
Иран пригрозил уничтожить американские IT-гиганты на Ближнем Востоке
Минфин США исключил из санкционных списков три российских судна
Эксперт рассказала, за чьими переводами начнут следить банки
Иран дал обещание насчет российских судов в Ормузском проливе
«Это игра с огнем»: посол России в Иране о ситуации вокруг АЭС «Бушер»
Посол России в Иране раскрыл, где находится новый верховный лидер страны
«Уехала в Польшу»: юморист Ещенко объяснил, почему расстался с девушкой
«Пусть Дерипаска сам работает»: что решили в России насчет шестидневки
Финские пограничники нашли дрон у границы с Россией
Патрушев объявил о стратегически важной находке в недрах российской земли
Зеленский сообщил, что ему дали два месяца на выход из Донбасса
Лопырева поделилась планами остаться в России после обстрелов в Дубае
Суд обязал мошенников вернуть Долиной 62 млн рублей
У Зеленской обнаружили виллы, офшорные компании и миллионы
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури

