«Кто сильнее плюнет»: Драпеко раскритиковала прежние авторитеты в культуре Драпеко: на международном уровне давали награды тем, кто «плевал» в Россию

Первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко в интервью NEWS.ru высказала недоверие мэтрам отечественного кино, творчеству которых рукоплескали на Западе до недавнего времени. Она отметила, что «есть вопросы» к содержанию работ некоторых из этих деятелей культуры.

Многие авторитет получили на международных фестивалях в тот период, когда все плевали в Россию. И кто в нее сильнее плюнет, тот и получал медаль. Поэтому нам достались из 1990-х и начала 2000-х эти мэтры, которым я, например, не могу доверять в смысле содержания фильмов, — отметила парламентарий.

Она уточнила, что не имеет претензий к качеству созданных этими режиссерами произведений. Недоумение вызывают смыслы, которые они продвигали, например, отрицательного отношения к России, отметила депутат ГД.

Да, они — мастера, умеют снимать и красиво, и ярко. И режиссура у них хорошая. Но в смысле отношения к жизни у меня вызывает вопросы: а кто ты, как относишься к нашей стране? Что ты сделал для страны, кроме того, что ты ее облил грязью? — недоумевает собеседница.

Этот вопрос — «что я сам сделал для нашей страны» — по мнению Драпеко, следует задавать себе всем, кто связывает свое будущее с РФ в целом.

Ранее Драпеко заявила, что жители России имеют полное право «не пускать Пугачеву» в свою жизнь. В свою очередь Алла Борисовна, покинув Россию, также сделала свой выбор, и это было ее право, уточнила заслуженная артистка РСФСР.

Также она выразила мнение, что режиссеру Сарику Андреасяну не следует снимать сериал по роману писателя Льва Толстого «Война и мир». Парламентарий напомнила, что произведение является сложным для экранизации, и поэтому она не уверена, что Андреасян с этим справится.