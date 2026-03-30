В Госдуме рассказали, как Ефремов пытался бороться с зависимостью

Актер Михаил Ефремов до произошедшей с ним трагедии изо всех сил пытался избавиться от алкогольной зависимости, рассказала в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко. Например, он начал усиленно заниматься спортом и выглядел счастливым, поделилась собеседница.

Я снималась с ним в кино, он хороший парень, пытался вырваться из алкогольной зависимости. Я его встречала в бассейне, он хвалился: «Лена, я сегодня проплыл два километра в бассейне!», — вспомнила парламентарий.

Однако спортивные тренировки помогали лишь на время, потом артист снова срывался, отметила Драпеко. Она предположила, что в срывах актера могло быть виновато близкое окружение, тянувшее его вниз.

Вырваться не удалось (из зависимости: на момент аварии Ефремов был нетрезв. — NEWS.ru). Во многом, наверное, это вина его окружения, — полагает заслуженная артистка РСФСР.

Она выразила надежду, что после произошедшей трагедии Ефремов будет тщательнее выбирать себе круг общения.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что опыт тюремной жизни может пригодиться Ефремову в актерском ремесле. Тюрьму он назвал «разрушительным бульоном» для артиста.

Также он рассказал, что поставил Ефремову ряд условий для возвращения на сцену после выхода из колонии. По словам Михалкова, все договоренности артист «выполнил идеально».