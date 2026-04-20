Небритые подмышки и без штанов: подробности скандала с Алиной Ян на ММКФ

Открытие 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) вызвало скандал из-за появления на красной дорожке представителей блогосферы в шокирующих образах. В частности, блогер Алина Ян позировала перед камерами с небритыми подмышками и в кружевных лосинах, без штанов. Это возмутило многих представителей киносообщества, заявивших, что они годами не могут получить приглашения на ММКФ. Что случилось на фестивале, выяснял NEWS.ru.

Кто такая Алина Ян из «Дома-2»

Алина Ян стала известна благодаря телевизионному шоу «Дом-2» на ТНТ. Брюнетка провела на проекте всего пару месяцев, но успела поскандалить с ведущей программы Ксенией Бородиной и одним из участников Михаилом Терехиным. С ним она судилась из-за критики в адрес своей внешности.

В 2017 году Алина попала в обзоры прессы после того, как учинила драку на церемонии награждения премии Music Box. Блогерша пришла на мероприятие в черном костюме и высоких ботфортах. Экс-возлюбленный Роман Миронов сравнил ее с Котом в сапогах. Ян ударила бывшего бойфренда, тот в свою очередь толкнул ее на стену.

Спустя девять лет брюнетка вновь угодила в скандал, теперь на ММКФ, придя на красную дорожку в откровенном наряде и с демонстративно небритыми подмышками.

Что сказала стилист об образе скандальной блогерши

В эксклюзивной беседе с NEWS.ru стилист Мария Шеди выразила мнение, что эпатажный образ Алины не соответствует уровню мероприятия. По мнению эксперта, своим появлением Ян превратила главный кинофестиваль страны в «площадку для дешевого хайпа».

«Тяжелые ботфорты с кружевными лосинами и пластиковым золотом создают „визуальный шум“. Этот образ не несет никакой эстетики и, кроме брезгливости, не вызывает никаких эмоций», — высказалась Мария.

Эпатаж может быть высокохудожественным и выражать определенную позицию. Однако образ Ян является не смелым манифестом, а образцом безвкусицы, убеждена стилист.

«То, что мы увидели, — это дно стиля. Когда эпатаж становится важнее контекста, это всегда выглядит дешево. Хайп ради хайпа — голый торс, провокационные детали — все это превращает статусное событие в балаган», — резюмировала Мария.

Что сказали о Ян известные артисты

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова в своих соцсетях напомнила, что раньше появление на ММКФ было привилегией, но сегодня что-то изменилось.

«Даже не знаю, что надеть на закрытие, может, рыболовную сетку? Где та элегантность, к которой мы всегда стремились? Мне жаль взрослых людей, которые не стесняются своей безвкусицы. Неужели приятно чувствовать себя шутом?» — возмутилась актриса.

Настасья Самбурская в соцсети согласилась с мнением коллеги. Звезда сериала «Универ» вспомнила, как два года назад ее не пустили на ММКФ без объяснения причин. На тот момент она уже была востребованной актрисой с многомиллионной аудиторией поклонников. По мнению артистки, раньше на мероприятие был более жесткий отбор. «Не через забор же она (Алина Ян. — NEWS.ru) туда забралась. На дорожку был отдельный проход, и, помимо пригласительных, нужна была отдельная карточка», — сказала Самбурская.

Актер Станислав Садальский был еще более резок в высказываниях. Он сравнил мероприятие с нашумевшей «голой» вечеринкой шоувумен Анастасии Ивлеевой и заявил, что ММКФ «потерял лицо».

Эвелина Бледанс в эксклюзивном интервью NEWS.ru выразила мнение, что не стоит критиковать Алину, «проявившую индивидуальность». По словам актрисы, здесь вопросы не к поступку блогерши, а к охране ММКФ, пропустившей ее на церемонию.

«Дело совсем не в Алине. Она хотела быть звездой и свою задачу выполнила. Хоть кто-то говорит о народных артистах [появившихся на „красной дорожке“ ММКФ]? Нет, все обсуждают только девушку с небритыми подмышками... Сейчас у нас меньше зарубежных гостей, вероятно, из-за этого ослабили охрану», — предположила Бледанс.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина в беседе с NEWS.ru заявила, что сегодня на статусные мероприятия зовут не выдающихся личностей, а блогеров с многомиллионной аудиторией. Это, по мнению Шукшиной, говорит об упадке в сфере культуры.

«Я знаю, что [на крупные мероприятия] привлекают блогеров из-за их [большой] аудитории. Смотрят не на личность, а на лайки. Вся сфера превратилась в отчеты», — считает Шукшина.

Как блогерша с небритыми подмышками из «Дома-2» могла попасть на ММКФ

Директор PR-агентства Дмитрий Скрипниченко заявил NEWS.ru, что Ян могла получить приглашение через знакомых. После произошедшего скандала, по мнению собеседника, организаторы ужесточат условия отбора на мероприятие.

«Есть именные приглашения, которые выдаются известному человеку с большой аудиторией. Иногда приходят дополнительные приглашения для друзей, коллег, партнеров. Обычно такие лица согласовываются. Блогершу могли развернуть [охранники] перед появлением на красной дорожке, но этого не сделали», — высказался Дмитрий.

Скрипниченко предположил, что скандальная выходка Алины не пойдет ей на пользу: она уже получила репутацию скандальной персоны.

Почему депутата Драпеко не пригласили на ММКФ

Актриса Наталья Печерская записала видеообращение к организаторам фестиваля. Она заявила, что представители профессионального актерского сообщества годами пытаются попасть на ММКФ — но не получают приглашений. «В то же время вот таким персонажам (как Алина Ян. — NEWS.ru) приглашения дают», — возмутилась артистка.

Заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Елена Драпеко сообщила NEWS.ru, что также не получила приглашения. «Меня тоже не пригласили на ММКФ, ну что делать... Я не знаю, зачем они (эпатажные личности. — NEWS.ru) так выпендриваются. Наверное, чтобы выделиться на общем фоне», — предположила она.

Драпеко уточнила, что нет законодательных возможностей наказать устроителей мероприятия, допустивших на красную дорожку персонажей в сомнительных нарядах. «А как их наказывать, за что? Они пригласили, кого считали нужным. У нас нет никакого запрета ходить хоть в рубище. Закона на этот счет нет», — заключила парламентарий.

NEWS.ru направил официальный запрос президенту ММКФ Никите Михалкову с просьбой о комментарии. На момент выхода материала режиссер не ответил на запрос.

