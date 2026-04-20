Шукшина объяснила, почему сказки в кинематографе популярнее фильмов об СВО

Сказочные фильмы и ремейки классики приносят больше коммерческой выгоды, чем кино об СВО, заявила NEWS.ru актриса и телеведущая Мария Шукшина. При этом она отметила, что у государства не должно быть цели зарабатывать на развлекательных картинах. Актриса подчеркнула, что его задача заключается в воспитании нравственно сильного поколения.

Кратчайший путь к прибыли, к коммерческой выгоде — это сказки и ремейки, — сказала Шукшина.

Ранее режиссер и продюсер Артем Михалков заявил, что нужно создать современного героя, который станет любимым у россиян, как Чебурашка. Он отметил, что это очень важная, но в то же время сложная задача.

До этого первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко рассказала, что фильмы о специальной военной операции «Ландыши», «Малыш» и «Позывной Пассажир» следует рекомендовать к просмотру молодому поколению зрителей. Она добавила, что успех упомянутых картин стал неожиданностью для очень многих в России. Парламентарий полагает, что такое «честное отечественное кино» постепенно «набирает силу».