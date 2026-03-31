В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО

Фильмы о специальной военной операции «Ландыши», «Малыш» и «Позывной Пассажир» следует рекомендовать к просмотру молодому поколению зрителей, выразила мнение в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко. Она добавила, что успех упомянутых картин стал неожиданностью для очень многих в России.

Мне понравились фильмы «Позывной Пассажир», «Малыш». Очень понравились «Ландыши» — они не для моего поколения, а для молодежи. Это неожиданный успех (ленты «Ландыши». — NEWS.ru), никто не предрекал. Во всяком случае, в Министерстве культуры таких прогнозов не было. Но фильм «зашел» зрителю, — отметила собеседница.

Парламентарий полагает, что такое «честное отечественное кино» постепенно «набирает силу». Таких лент будет еще больше, когда в кинематограф придут люди, которые прошли СВО и начнут создавать свои киноработы, полагает заслуженная артистка РСФСР.

В этих фильмах показана армия, как она есть, без прикрас. И честное отношение к ситуации. Для того, чтобы появилось больше фильмов о современной войне, надо, чтобы люди, которые прошли сегодня СВО, получили образование. Фронтовики, которые честно расскажут о войне — а нужно мастерство — сегодня начинают появляться, — резюмировала собеседница.

