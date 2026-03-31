Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 15:45

В Госдуме назвали три достойных современных фильма об СВО

Елене Драпеко понравились фильмы «Позывной Пассажир», «Малыш» и «Ландыши»

Елена Драпеко
Подписывайтесь на нас в MAX

Фильмы о специальной военной операции «Ландыши», «Малыш» и «Позывной Пассажир» следует рекомендовать к просмотру молодому поколению зрителей, выразила мнение в интервью NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы России Елена Драпеко. Она добавила, что успех упомянутых картин стал неожиданностью для очень многих в России.

Мне понравились фильмы «Позывной Пассажир», «Малыш». Очень понравились «Ландыши» — они не для моего поколения, а для молодежи. Это неожиданный успех (ленты «Ландыши». — NEWS.ru), никто не предрекал. Во всяком случае, в Министерстве культуры таких прогнозов не было. Но фильм «зашел» зрителю, — отметила собеседница.

Парламентарий полагает, что такое «честное отечественное кино» постепенно «набирает силу». Таких лент будет еще больше, когда в кинематограф придут люди, которые прошли СВО и начнут создавать свои киноработы, полагает заслуженная артистка РСФСР.

В этих фильмах показана армия, как она есть, без прикрас. И честное отношение к ситуации. Для того, чтобы появилось больше фильмов о современной войне, надо, чтобы люди, которые прошли сегодня СВО, получили образование. Фронтовики, которые честно расскажут о войне — а нужно мастерство — сегодня начинают появляться, — резюмировала собеседница.

Ранее Драпеко выразила мнение, что жители России имеют полное право «не пускать Пугачеву» в свою жизнь. Сама Алла Борисовна, покинув Россию, также сделала выбор, и это было ее право, отметила собеседница.

Кроме того, она рассказала, что актер Михаил Ефремов до произошедшей с ним трагедии изо всех сил пытался избавиться от алкогольной зависимости. Например, он начал усиленно заниматься спортом и выглядел счастливым, но потом, к сожалению, все-таки сорвался.

Елена Драпеко
Госдума
российское кино
специальная военная операция
Виктория Катаева
В. Катаева
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.