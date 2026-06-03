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03 июня 2026 в 04:20

В России могут запретить одну популярную «услугу» эзотериков

Сенатор Гибатдинов призвал запретить эзотерикам комментировать пропажу людей

Айрат Гибатдинов Айрат Гибатдинов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал запретить эзотерикам комментировать исчезновения людей. В беседе с NEWS.ru он отметил, что псевдоэксперты в погоне за популярностью переходят границы морали и мешают работе спасателей.

Часто на фоне трагедий, связанных с пропажами людей, в социальных сетях вылезают так называемые гадалки, которые не только мешают поиску, но также морально давят на родных пропавших. В комментариях они обсуждают и просто выдумывают подробности гибели. Я убежден, что это циничная эксплуатация чужого горя, попытка набрать охваты и клиентов. Ситуация прямо говорит о необходимости правового регулирования вплоть до запретов всего, что может быть связано с эзотерикой. Это мошенничество, которое не приводит ни к чему хорошему, — сказал Гибатдинов.

Он добавил, что также необходимо ввести запрет на публичные прогнозы о судьбе пропавших людей на период поисков. По его словам, если лжепредсказатели еще и зарабатывают на чужом горе, наказание должно быть максимально строгим.

Кроме очевидного усиления ответственности за рекламу услуг гадалок, энергопрактиков и прочих обманщиков стоит также внедрить прямой запрет на период поисково-спасательных мероприятий, чрезвычайных ситуаций и расследований публично распространять псевдопрогнозы, «видения», «расклады», «контакты с духами» и иные неподтвержденные сведения о судьбе пропавших детей и других жертв трагедий. Тем более если такая информация подается как достоверная и причиняет вред родственникам, мешает поискам или дезорганизует общественное внимание. А если эзотерики монетизируют чужое горе, санкции должны быть еще строже, — заключил Гибатдинов.

Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что полиция арестовала двух мошенниц, которые под видом оказания магических услуг шесть лет вымогали деньги у пенсионерки из Наро-Фоминска. Общая сумма ущерба составила 8 млн рублей.

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