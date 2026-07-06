Сенатор призвал ограничить рекламу эзотерики после «штурма» дома в Туве

В России нужно продолжить ограничивать рекламу магических услуг после инцидента в Туве, где дом многодетной семьи забросали камнями по совету гадалки, заявил NEWS.ru сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов. По его словам, среди россиян также важно проводить просветительскую работу о деятельности лжепророков.

Ситуация, произошедшая в Туве, вызывает серьезную тревогу. Когда более сотни людей, доверившись словам так называемой ясновидящей, идут штурмовать жилой дом — это реальная угроза общественной безопасности. Подобные истории могут закончиться трагедией. Сегодня люди ворвались в чужой дом, завтра кто-то может пострадать от самосуда или линчевания только потому, что очередной «экстрасенс» или «предсказатель» указал на него. Мы не можем допустить, чтобы судьбы людей зависели от фантазий и откровенного мошенничества. Считаю необходимым продолжить работу по ограничению рекламы магических, эзотерических и иных псевдонаучных услуг, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что активное продвижение магов, экстрасенсов и эзотериков, особенно через развлекательные телепередачи и интернет-ресурсы, формирует у некоторых людей иллюзию, будто эти люди действительно обладают сверхъестественными способностями. По словам сенатора, это приводит к возникновению опасных ситуаций, когда соседи начинают подозревать друг друга, а доверие к правоохранительным органам уступает место рекомендациям шарлатанов.

Необходимо рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за распространение заведомо ложных «пророчеств» и «видений», если они провоцируют массовую панику, препятствуют работе правоохранительных органов или создают угрозу жизни и безопасности граждан. Не менее важно вести системную просветительскую работу. Люди должны понимать, что никакими доказанными сверхъестественными способностями подобные «маги» не обладают. В подавляющем большинстве случаев речь идет о мошенниках, которые манипулируют человеческим горем, страхом и надеждой ради собственной выгоды, — заключил Гибатдинов.

Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва Юрий Завьялов заявил, что действия жителей Кызыла, которые забросали камнями дом многодетной семьи во время стихийных поисков пропавших девочек, будут тщательно расследованы. По его словам, полиция и Следственный комитет проводят все необходимые оперативные мероприятия.