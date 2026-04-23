23 апреля 2026 в 10:18

Подмосковные «экстрасенсы» обманули пенсионерку на 8 млн рублей

Лжеэкстрасенсы шесть лет подряд вымогали деньги у пенсионерки из Подмосковья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полиция арестовала двух мошенниц, которые под видом оказания магических услуг шесть лет вымогали деньги у пенсионерки из Наро-Фоминска, сообщили в ГУ МВД по Московской области. Общая сумма ущерба составила 8 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двух жительниц Подмосковья 35 и 55 лет, подозреваемых в многолетнем хищении денежных средств у пенсионерки под предлогом оказания эзотерических услуг, — уточнили в ведомстве.

Злоумышленницы убедили пожилую женщину в необходимости проведения дорогостоящих ритуалов и «чисток» для обеспечения благополучия ее родственников. На протяжении шести лет потерпевшая, находясь под психологическим давлением, передавала аферисткам крупные суммы.

Преступная схема вскрылась после того, как пенсионерка поделилась подробностями происходящего со своим сыном, который немедленно обратился в правоохранительные органы. Задержание произошло в момент передачи муляжа денег за очередной «обряд».

Ранее пенсионер из Москвы и его сожительница отдали телефонным аферистам 298 млн рублей. По данным столичной прокуратуры, целый месяц мужчина снимал средства со счетов, покупал золотые монеты и слитки, чтобы потом отдать все курьерам.

