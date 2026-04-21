Столичный пенсионер отдал мошенникам почти 300 млн рублей

В Москве пенсионер перевел мошенникам 298 млн рублей

Пенсионер из Москвы и его сожительница отдали телефонным аферистам 298 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, целый месяц мужчина снимал средства со счетов, покупал золотые монеты и слитки, чтобы потом отдать все курьерам.

В течение месяца аферисты контролировали мужчину, который, следуя их инструкциям, снимал со счетов в различных банках деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал приезжавшим курьерам, которые называли кодовые слова, получая взамен якобы банковские документы о приеме денег и ценностей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки. В результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.

До этого вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что аферисты обманывают россиян посредством создания фальшивых сайтов отелей. По его словам, сейчас это самая распространенная мошенническая схема в области отдыха и туризма.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

