19 апреля 2026 в 07:00

Раскрыта схема мошенников по обману россиян в мессенджерах

Доцент Щербаченко: мошенники рассылают фишинговые файлы в мессенджерах

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Ежедневно злоумышленники рассылают россиянам в мессенджерах аудиофайлы и фотографии, которые содержат фишинговые ссылки для кражи аккаунтов и финансовых данных, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, в результате мошеннической атаки жертва теряет доступ к своему профилю, а также данные банковской карты и личную информацию.

Ежедневно мошенники с неизвестных аккаунтов рассылают аудио или фото своим жертвам. Все это может содержать фишинговые ссылки, из-за которых жертва теряет доступ к аккаунту, финансовым или банковским и персональным данным. Также на устройство может устанавливаться вредоносное программное обеспечение. Как не попасться на фишинг в мессенджерах? Проверяйте, кто вам пишет. Часто злоумышленники создают аккаунты, похожие на официальные, — банки, маркетплейсы, поддержку. Иногда добавляют «_bot» или меняют одну букву в имени, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что распознать обман можно, сравнив имя пользователя с данными на официальном сайте и обратив внимание на дату создания профиля. По его словам, чтобы обезопасить свой аккаунт, важно подключить двухфакторную аутентификацию.

Что делать, если мошенники написали с «официального» аккаунта в мессенджере? Сравните имя пользователя с тем, что указано на настоящем сайте. Посмотрите дату создания аккаунта — с новыми профилями стоит быть осторожнее. Не переходите по ссылкам из чатов — используйте только те, что есть на сайте компании. Входите в важные сервисы только через официальное приложение или сайт. Лучше вообще не переходить по неизвестным ссылкам. Включите двухфакторную аутентификацию и PIN-код в настройках мессенджера, — подытожил Щербаченко.

Ранее вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян заявил, что аферисты обманывают россиян посредством создания фальшивых сайтов отелей. По его словам, сейчас это самая распространенная мошенническая схема в области отдыха и туризма.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
