ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 08:00

Что сажать в огороде, как ухаживать за садом в июне: советы садоводов

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Июнь — самый коварный месяц для садовода. Жаркие дни могут сменяться холодными ночами с заморозками и дождями. Как спасти огород от возможного похолодания и защитить его от вредителей, чем лучше удобрить сад и что созреет в июне — в материале NEWS.ru.

Как выбирать сорта овощей и ягод для посадки

Современная селекция предоставляет огромный выбор сортов и с каждым годом разнообразие увеличивается, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, стоит выбирать тот сорт картофеля, который дает максимальное количество клубней в расчете на один куст.

«Если почва плодородная, любая картошка даст вам отличный урожай. В отличие от остальных культур, ей не страшны первые осенние заморозки. Даже если ботву прихватит морозец, клубни, находящиеся в почве, дозреют», — посоветовала садовод.

Например, в России уже много лет самым популярным сортом картофеля считается «синеглазка». Рекомендуется высадить картошку в конце июня — тогда в октябре созреет молодой картофель, добавила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, в июне большинство садоводов высаживают томаты в открытый грунт. Обычно это та рассада, которую они посеяли в марте: высокорослые сорта и гибриды, а также детерминантные растения (с ограниченным ростом главного стебля).

«Если же своей рассады нет, при покупке обращайте внимание на ранние сорта высотой до метра, с созреванием через 90–100 дней. Ориентируйтесь на описание. Помните, что уже в августе ночи станут холодными, пойдут дожди, которые принесут фитофтору — опасную болезнь растений», — рассказала Самойлова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Клубнику высаживают с 20 августа, зато в июне приходит время собирать урожай, заметила собеседница NEWS.ru. Один из лучших сортов называется «кулон». Это один из самых крупных и сладких сортов.

«Из ремонтантных сортов, способных плодоносить несколько раз за сезон, сейчас выбирают „фурор“ — он созревает в середине июня и плодоносит до заморозков. А вот „первый поцелуй“ и „настена-сластена“ отличаются повышенной кислотностью», — заверила Самойлова.

Что можно высадить в огород и теплицу в июне

Морковь рекомендуется посадить примерно 20 июня, посоветовала Самойлова. В таком случае урожай убирают в середине или конце октября. Перед первыми заморозками можно накрыть посадки нетканым материалом или пленкой — такая морковь получается крупной и отлично хранится.

По ее словам, в июне самое подходящее время, чтобы посадить свеклу. Встречаются сорта с круглым или длинным корнеплодом.

«Самое подходящее время — посадить листовую свеклу. Бывают смеси сортов с желтыми, белыми, бордовыми черешками. Все это очень красиво смотрится, если посадить по краю грядки», — посоветовала садовод.

Также в июне можно сажать зелень: листовой салат, кинзу, петрушку, укроп, лук-севок, продолжила она. В конце июня сеем огурцы в горшочке для второго урожая.

«В июле их нужно высадить на освободившиеся грядки от созревшего чеснока или лука. Кто-то может посадить их в бочке или теплице. Они дадут прекрасный урожай в августе — сентябре, если в случае заморозков вы накроете их нетканым материалом», — пояснила садовод.

По ее словам, в конце июня, когда световой день начинает идти на убыль, в теплице обязательно нужно посеять пекинскую кочанную капусту. Если сделать это раньше, она даст только листья, а не кочан.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как спасти растения на даче от похолодания в июне

В июне возможны заморозки, из-за которых некоторые овощи могут «замереть в развитии». К ним относятся огурцы, помидоры, перцы, напомнила Самойлова. В теплице, оборудованной автоматическим открывателем форточки, рекомендуется наполнить водой бочки, пластиковые бутылки и лейки. Днем растения не сгорят и не пострадают, а вечером вода будет отдавать тепло.

По ее словам, если автоматики нет, рекомендуется установить дуги, накрыть нетканым материалом 60-й плотности, положить под него бутылку с водой, дверь оставить приоткрытой и закрепить так, чтобы порыв ветра не сорвал ее с петель.

«В открытом грунте также кладем вокруг растений бутылки с водой. Получается природная батарея. Днем вода нагревается, вечером остывает, отдавая тепло в атмосферу — то есть в нашу грядку. Обязательно нужно накрыть грядку пленкой и нетканым материалом», — рекомендовала Самойлова.

Как ухаживать за цветами в июне

В июне рекомендуется высаживать цветы, которые будут радовать до осени и требовать минимального ухода. Это виолы, петунии, сортовая календула, турецкая гвоздика, сальвия, хосты, клематисы, рудбекия, флоксы, посоветовала в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, их нужно поливать и рыхлить почву.

«Достаточно два раза в год подкормить их специальным удобрением для цветов, но бывало, что я не удобряла: они все равно росли», — заметила садовод.

Какие вредители угрожают огороду в июне

В июне больше всего вредителей, угрожающих огороду, продолжила Воронова. Грядки атакуют тля, морковная и луковая мухи, долгоносик, гусеницы, капустная делянка. Насекомых станет меньше только в июле или августе.

«Пока нет урожая, нужно разводить инсектициды (средства для борьбы с вредителями) и обрабатывать ими посадки. Желательно делать это для профилактики, пока еще ничего не выросло. Тогда вообще вредители могут не появиться», — посоветовала садовод.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Она напомнила, что в июне необходимо обработать опрыскивателем с инсектицидами плодовые деревья.

«Уже проснулись муравьи, они натащили тли, появился долгоносик и гусеницы — надо срочно это разбивать, иначе потом паутина будет», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Какие овощи и ягоды созреют на грядке в июне

В конце июня может поспеть ранняя клубника, черешня и жимолость, продолжила Воронова. Из овощей появятся зелень, зеленый лук и укроп.

«Если вы в марте посадили огурцы рассадой в теплице, то можете собрать их, но это под силу не каждому садоводу», — заключила Воронова.

Читайте также:

Уход за клубникой в июне: как получить сладкие и крупные ягоды

Как бороться с колорадским жуком на участке и спасти урожай картофеля

Ночные заморозки в июне: как спасти урожай от гибели, чему грозит опасность

500 кг картошки на сотке: как вырастить большой урожай и защитить от жуков

Что сажать в июне в открытый грунт, чтобы собрать самый богатый урожай

Общество
дача
уход
садовод
огород
июнь
овощи
заморозки
картошка
томаты
клубника
морковь
урожай
сад
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.