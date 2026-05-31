Что сажать в огороде, как ухаживать за садом в июне: советы садоводов

Июнь — самый коварный месяц для садовода. Жаркие дни могут сменяться холодными ночами с заморозками и дождями. Как спасти огород от возможного похолодания и защитить его от вредителей, чем лучше удобрить сад и что созреет в июне — в материале NEWS.ru.

Как выбирать сорта овощей и ягод для посадки

Современная селекция предоставляет огромный выбор сортов и с каждым годом разнообразие увеличивается, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, стоит выбирать тот сорт картофеля, который дает максимальное количество клубней в расчете на один куст.

«Если почва плодородная, любая картошка даст вам отличный урожай. В отличие от остальных культур, ей не страшны первые осенние заморозки. Даже если ботву прихватит морозец, клубни, находящиеся в почве, дозреют», — посоветовала садовод.

Например, в России уже много лет самым популярным сортом картофеля считается «синеглазка». Рекомендуется высадить картошку в конце июня — тогда в октябре созреет молодой картофель, добавила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, в июне большинство садоводов высаживают томаты в открытый грунт. Обычно это та рассада, которую они посеяли в марте: высокорослые сорта и гибриды, а также детерминантные растения (с ограниченным ростом главного стебля).

«Если же своей рассады нет, при покупке обращайте внимание на ранние сорта высотой до метра, с созреванием через 90–100 дней. Ориентируйтесь на описание. Помните, что уже в августе ночи станут холодными, пойдут дожди, которые принесут фитофтору — опасную болезнь растений», — рассказала Самойлова.

Клубнику высаживают с 20 августа, зато в июне приходит время собирать урожай, заметила собеседница NEWS.ru. Один из лучших сортов называется «кулон». Это один из самых крупных и сладких сортов.

«Из ремонтантных сортов, способных плодоносить несколько раз за сезон, сейчас выбирают „фурор“ — он созревает в середине июня и плодоносит до заморозков. А вот „первый поцелуй“ и „настена-сластена“ отличаются повышенной кислотностью», — заверила Самойлова.

Что можно высадить в огород и теплицу в июне

Морковь рекомендуется посадить примерно 20 июня, посоветовала Самойлова. В таком случае урожай убирают в середине или конце октября. Перед первыми заморозками можно накрыть посадки нетканым материалом или пленкой — такая морковь получается крупной и отлично хранится.

По ее словам, в июне самое подходящее время, чтобы посадить свеклу. Встречаются сорта с круглым или длинным корнеплодом.

«Самое подходящее время — посадить листовую свеклу. Бывают смеси сортов с желтыми, белыми, бордовыми черешками. Все это очень красиво смотрится, если посадить по краю грядки», — посоветовала садовод.

Также в июне можно сажать зелень: листовой салат, кинзу, петрушку, укроп, лук-севок, продолжила она. В конце июня сеем огурцы в горшочке для второго урожая.

«В июле их нужно высадить на освободившиеся грядки от созревшего чеснока или лука. Кто-то может посадить их в бочке или теплице. Они дадут прекрасный урожай в августе — сентябре, если в случае заморозков вы накроете их нетканым материалом», — пояснила садовод.

По ее словам, в конце июня, когда световой день начинает идти на убыль, в теплице обязательно нужно посеять пекинскую кочанную капусту. Если сделать это раньше, она даст только листья, а не кочан.

Как спасти растения на даче от похолодания в июне

В июне возможны заморозки, из-за которых некоторые овощи могут «замереть в развитии». К ним относятся огурцы, помидоры, перцы, напомнила Самойлова. В теплице, оборудованной автоматическим открывателем форточки, рекомендуется наполнить водой бочки, пластиковые бутылки и лейки. Днем растения не сгорят и не пострадают, а вечером вода будет отдавать тепло.

По ее словам, если автоматики нет, рекомендуется установить дуги, накрыть нетканым материалом 60-й плотности, положить под него бутылку с водой, дверь оставить приоткрытой и закрепить так, чтобы порыв ветра не сорвал ее с петель.

«В открытом грунте также кладем вокруг растений бутылки с водой. Получается природная батарея. Днем вода нагревается, вечером остывает, отдавая тепло в атмосферу — то есть в нашу грядку. Обязательно нужно накрыть грядку пленкой и нетканым материалом», — рекомендовала Самойлова.

Как ухаживать за цветами в июне

В июне рекомендуется высаживать цветы, которые будут радовать до осени и требовать минимального ухода. Это виолы, петунии, сортовая календула, турецкая гвоздика, сальвия, хосты, клематисы, рудбекия, флоксы, посоветовала в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, их нужно поливать и рыхлить почву.

«Достаточно два раза в год подкормить их специальным удобрением для цветов, но бывало, что я не удобряла: они все равно росли», — заметила садовод.

Какие вредители угрожают огороду в июне

В июне больше всего вредителей, угрожающих огороду, продолжила Воронова. Грядки атакуют тля, морковная и луковая мухи, долгоносик, гусеницы, капустная делянка. Насекомых станет меньше только в июле или августе.

«Пока нет урожая, нужно разводить инсектициды (средства для борьбы с вредителями) и обрабатывать ими посадки. Желательно делать это для профилактики, пока еще ничего не выросло. Тогда вообще вредители могут не появиться», — посоветовала садовод.

Она напомнила, что в июне необходимо обработать опрыскивателем с инсектицидами плодовые деревья.

«Уже проснулись муравьи, они натащили тли, появился долгоносик и гусеницы — надо срочно это разбивать, иначе потом паутина будет», — пояснила собеседница NEWS.ru.

Какие овощи и ягоды созреют на грядке в июне

В конце июня может поспеть ранняя клубника, черешня и жимолость, продолжила Воронова. Из овощей появятся зелень, зеленый лук и укроп.

«Если вы в марте посадили огурцы рассадой в теплице, то можете собрать их, но это под силу не каждому садоводу», — заключила Воронова.

