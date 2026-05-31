31 мая 2026 в 07:14

«Разнес в щепки»: на Западе восхитились ответом Путина фон дер Ляйен

Христофору: Путин в пух и прах разнес версию Евросоюза об ударе по Румынии

Президент России Владимир Путин полностью разрушил продвигаемый Евросоюзом и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен нарратив с обвинениями Москвы в инциденте с беспилотником в Румынии, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальных сетях. По его словам, российский лидер «разнес в щепки» эту версию, указав на отсутствие доказательств.

Ответ Путина, по сути, разнес в щепки этот нарратив, полностью деконструировав всю эту линию с обвинениями в адрес России. Он говорит: «Нас обвиняют всегда, но нам нужно расследование, предоставьте нам доказательства». Но нет, никаких доказательств предоставлено не было. Только суждения и обвинения, — отметил журналист.

Христофору добавил, что Путин не только жестко ответил на голословные обвинения, но и фактически «отчитал» фон дер Ляйен за то, что она не была в Румынии, не провела расследования и не осмотрела обломки. Журналист напомнил о прошлых случаях с дронами в странах Балтии и Финляндии, когда после обвинений в адрес России выяснялось, что аппараты были не российскими.

Путин, комментируя инцидент, заявил, что без экспертизы невозможно определить принадлежность дрона, и предположил, что это мог быть украинский БПЛА, сбившийся с курса. Москва готова провести объективное расследование, если ей передадут соответствующие данные.

Ранее военный эксперт Алексей Рамм заявил, что падение беспилотника на территории Румынии не приведет к задействованию пятой статьи устава НАТО. По его словам, механизм коллективной обороны не предполагает автоматического военного ответа всех стран Альянса.

