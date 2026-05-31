В Запорожской области ликвидировали наемников из двух стран Европы

В Запорожской области уничтожили группу наемников ВСУ из ФРГ и Великобритании, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что на национальности военных указывали найденные у них документы. Среди погибших были молодые люди 2000 и 2003 годов рождения.

Ранее стало известно, что американский наемник Карстен Тревор Гринчерч, вступивший в ряды украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), был убит в боях в зоне СВО. По информации источников, 29-летний бывший морской пехотинец армии США был уничтожен на Добропольском направлении.

До этого представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что около 1 тыс. иностранных наемников Вооруженных сил Украины привлечены в качестве обвиняемых. При этом 221 наемник уже осужден. Еще 955 человек объявлены в международный розыск.