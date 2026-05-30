Посадите на клумбе или в кашпо — будет цвести без остановки до осени. Яркий цветок, который снова возвращается в моду

Антирриум, более известный как львиный зев или «собачки», считается одним из самых эффектных растений для летнего сада. Его необычные цветки напоминают миниатюрные мордочки и собраны в высокие яркие соцветия, которые украшают клумбы с начала лета до самых холодов.

Главное достоинство антирриума — продолжительное и обильное цветение. При правильном уходе растение практически без перерыва выпускает новые бутоны, сохраняя декоративность весь сезон. Палитра оттенков поражает разнообразием: от белоснежных и кремовых до ярко-розовых, алых, бордовых и даже двухцветных сортов.

Современные сорта отличаются не только окраской, но и размером. Компактные формы идеально подходят для кашпо и балконных ящиков, среднерослые украшают миксбордеры, а высокорослые сорта становятся эффектным акцентом на клумбе.

Антирриум предпочитает солнечные места и легкие плодородные почвы. Растение хорошо переносит летнюю жару, быстро восстанавливается после дождей и долго сохраняет аккуратный внешний вид.

Благодаря своей неприхотливости и яркому цветению львиный зев вновь становится одним из самых популярных цветов для сада, превращая даже небольшую клумбу в эффектную цветущую композицию.