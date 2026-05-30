Вор-домушник оставил паспорт в ограбленной им квартире Мужчина обокрал дом в Ленобласти и обронил на месте преступления свой паспорт

Полиция Ленинградской области поймала вора-домушника по горячим следам: преступник влез в чужое жилье за бытовой техникой, но случайно оставил там паспорт, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Инцидент произошел в поселке Прибылово Выборгского района.

Уточняется, что вор вынес из дома персональный компьютер и другую технику на сумму около 90 тыс. рублей. После ограбления фигурант поспешно скрылся, но оставил в доме свою сумку. Прибывшие на вызов полицейские быстро нашли вещи преступника, среди которых были паспорт и мобильный телефон. Благодаря полученным анкетным данным сотрудники полиции установили личность мужчины и в тот же день задержали подозреваемого. Всю украденную технику позже обнаружили в ближайшем лесном массиве.

Ранее костромской домушник решил угостить хозяйку ограбленного им дома сосисками в тесте. Преступник совершил две кражи за один день. Первым в его списке стал хлебный магазин, откуда мужчина вынес семь сосисок в тесте и пиццу. После этого вор влез в частный дом, присвоил себе технику и украшения на сумму 200 тыс. рублей, выпил бутылку молока и скрылся, оставив часть выпечки.