«Не могу успокоиться»: Маликов о недавней спортивной травме

Певец Дмитрий Маликов на гольф-турнире Golf Cup от Radio Monte Carlo рассказал, что во время игры в футбол потянул заднюю мышцу бедра. По словам исполнителя, которые приводит корреспондент NEWS.ru, при этом он не стал обращаться за помощью к медикам.

Я потянул заднюю мышцу бедра. Вот она у меня до сих пор болит. Потому что я азартный, я не могу уже успокоиться, я лечу за мячом и забываю о том, сколько мне лет, — признался Маликов.

Ранее Маликов признался, что народная артистка России Лариса Долина написала ему одну из первых песен под названием «Дом на облаке», когда исполнителю было 17 лет. Артист добавил, что певица заметила его талант и посчитала, что Маликов подает надежды.

Также артист рассказал, что искусственный интеллект стремительно развивается в сфере написания музыки. Маликов отметил, что не уверен в возможности нейросети полностью заменить музыкантов. Певец также признался, что доверяет советам нейросетей касательно здоровья. По его мнению, ИИ способен помочь больше, чем различные блогеры.