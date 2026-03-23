Певец Маликов оценил влияние ИИ на музыкальную индустрию

Дмитрий Маликов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Искусственный интеллект стремительно развивается в сфере написания музыки, рассказал НСН певец и композитор народный артист России Дмитрий Маликов. Он отметил, что не уверен, что нейросети смогут полностью заменить музыкантов.

Не знаю, заменит ли он реальных исполнителей, но он очень совершенствуется, семимильными шагами идет вперед и сочиняет неплохие вещи. Я надеюсь, что человеческое останется, но проблема есть, — рассказал Маликов.

Певец также признался, что доверяет советам нейросетей касательно здоровья. По его мнению, ИИ способен помочь больше, чем различные блогеры.

Ранее сообщалось, что Минздрав России запланировал массово обучать медиков работе с технологиями ИИ. Такой шаг позволит автоматизировать управленческие и административные задачи в клиниках.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о масштабах пожара на складах в Ростовской области
Моди назвал неприемлемый шаг в войне на Ближнем Востоке
Турэксперт рассказала о моде на тихий туризм
Ассоциация лыжных видов спорта сменила председателя
Школьник чуть не лишился челюсти, заступившись за девочку перед подростками
Дождавшуюся любимого из колонии обнаружили с проломленным черепом
Моди напомнил миру о пандемии на фоне ближневосточной войны
Песков объяснил, как Россия держит руку на пульсе иранской АЭС в Бушере
Врач опроверг мифы об укусах клещей
Апрельское тепло может стать майским: прогноз погоды в Москве на неделю
Песков раскрыл, что представляет опасность в ситуации вокруг АЭС в Бушере
Магнитные бури сегодня, 23 марта: что будет завтра, тромбозы, аритмия
«Лживые сообщения»: Песков опроверг данные Politico о сделке с США по Ирану
«Это единственное»: Песков о ситуации вокруг танкера Deyna
Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию
Россиянам объяснили, как просто и эффективно защититься от подслушивания
Песков объяснил, когда война с Ираном должна была перейти к урегулированию
В Подмосковье поймали 18-летнего курьера мошенников
Названо условие, при котором Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки
«Более кровавая персона»: военэксперт высказался о преемнике Зеленского
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

