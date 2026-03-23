Певец Маликов оценил влияние ИИ на музыкальную индустрию

Искусственный интеллект стремительно развивается в сфере написания музыки, рассказал НСН певец и композитор народный артист России Дмитрий Маликов. Он отметил, что не уверен, что нейросети смогут полностью заменить музыкантов.

Не знаю, заменит ли он реальных исполнителей, но он очень совершенствуется, семимильными шагами идет вперед и сочиняет неплохие вещи. Я надеюсь, что человеческое останется, но проблема есть, — рассказал Маликов.

Певец также признался, что доверяет советам нейросетей касательно здоровья. По его мнению, ИИ способен помочь больше, чем различные блогеры.

Ранее сообщалось, что Минздрав России запланировал массово обучать медиков работе с технологиями ИИ. Такой шаг позволит автоматизировать управленческие и административные задачи в клиниках.