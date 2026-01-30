Дочь Маликова поделилась редким фото с отцом в важный день

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания поздравила своего отца с днем рождения, опубликовав фотографию с ним в аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Музыканту исполнилось 56 лет.

Ты дал мне самое важное: ощущение опоры — спокойной уверенности, что в этом мире есть место, где меня всегда примут, поймут и поддержат. С днем рождения, папуля, — подписала снимок девушка.

Подписчики Стефании присоединились к поздравлениям и подчеркнули, что девушка не только унаследовала внешность отца, но и отличается красотой и талантом. Под фотографией пользователи оставили много приятных комментариев: «Безумно красивые, поздравляю!», «С днем рождения вашего папу! Мы все выросли на его песнях», «Красивые! Папина дочка», «Потрясающей красоты девушка».

