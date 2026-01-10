Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 17:49

Мороз показала фото повзрослевшей дочери от Богомолова

Дарья Мороз с дочерью Анной Дарья Мороз с дочерью Анной Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимок с повзрослевшей дочерью Анной от режиссера Константина Богомолова. Кадры с 15-летней девочкой были размещены в честь Нового года.

Мы с Анной Константиновной категорически поздравляем всех с Новым годом! — написала Мороз в личном блоге.

Отмечается, что актриса была замужем за Богомоловым восемь лет, дочь родилась в браке. Когда Анне было восемь лет, супруги расстались. Они объяснили ей, что, несмотря на прекращение брака, останутся ее родителями навсегда. Для Анны Дарья и Константин сохранили дружеские отношения. Девочка часто бывает у отца и хорошо ладит с его новой женой — Ксенией Собчак.

Ранее Мороз представила публике неожиданное преображение своего образа. Звезда театра и кино продемонстрировала фотографию с монобровью, что стало кардинальным отходом от ее привычного имиджа. В подписи к снимку артистка иронично отметила, что ее новый мастер по бровям справился с работой превосходно. Мороз предложила желающим контакты специалиста, таким образом продемонстрировав свое чувство юмора.

Дарья Мороз
Константин Богомолов
дети
Новый год
