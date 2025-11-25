День матери
Дарья Мороз удивила поклонников радикальным изменением имиджа

Актриса Мороз опубликовала фото с монобровью

Дарья Мороз Дарья Мороз Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российская актриса Дарья Мороз представила публике неожиданное преображение своего образа. В своем Telegram-канале 42-летняя звезда театра и кино продемонстрировала фотографию с монобровью, что стало кардинальным отходом от ее привычного имиджа.

В подписи к снимку артистка иронично отметила, что ее новый мастер по бровям справился с работой превосходно. Мороз предложила желающим контакты специалиста, таким образом продемонстрировав свое чувство юмора. Пользователи социальных сетей положительно отреагировали на шутку знаменитости и ее смелый эксперимент. Многие подписчики выразили мнение, что подобное нестандартное решение даже украсило актрису.

Ранее бывший возлюбленный и близкий друг телеведущей Леры Кудрявцевой певец Сергей Лазарев высмеял ее новый имидж. Для съемок нового телешоу она примерила парик с черными волосами, что стало заметным преображением ее образа. Лазарев в шутливой манере сделал ведущей комплимент, сравнив ее с повзрослевшей солисткой группы t.A.T.u. Юлией Волковой, но уточнил, что преображение омолодило Кудрявцеву лишь ненамного.

