Лазарев высмеял новый имидж бывшей возлюбленной Лазарев заявил, что новый имидж Леры Кудрявцевой омолодил ее на год

Бывший возлюбленный и близкий друг телеведущей Леры Кудрявцевой, певец Сергей Лазарев, высмеял ее новый имидж, передает Super.ru. Кудрявцева решила провести очередной эксперимент со своей внешностью. Для съемок нового телешоу она примерила парик с черными волосами, что стало заметным преображением ее образа.

Лазарев в шутливой манере сделал ведущей комплимент, сравнив ее с повзрослевшей солисткой группы t.A.T.u. Юлией Волковой. Он с юмором уточнил, что преображение омолодило Кудрявцеву, но лишь ненамного.

Хорошо, как будто тебе 35. Так тебе 36, а сейчас выглядишь на 35, — добавил певец.

Кудрявцева и Лазарев встречались несколько лет, с 2008 по 2012 год. Впервые они встретились на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале. Телеведущая рассказала, что у них были замечательные отношения, но они оба были слишком увлечены своими карьерами, что и стало причиной расставания.

Ранее Лазарев на своей странице в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) пристыдил своего директора Михаила Дворецкого за неприятный запах. По словам музыканта, от него «так разит чесноком, что можно сойти с ума». Лазарев назвал Дворецкого «чесночной душой».