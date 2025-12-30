Фаза Луны сегодня, 30 декабря: корректируем планы, плаваем и размышляем

В 12:20 по столичному времени Луна сегодня перейдет в 12-й день цикла. Он будет продолжаться до конца текущих суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Луна перешла под влияние Тельца. Продолжается растущая фаза, вторая ее четверть уже в конце недели завершится первым в этом году полнолунием.

Общие рекомендации на день

Ожидаются спокойные сутки, которые рекомендуется посвятить размышлениям, оценке предыдущих действий и внесению корректировки в планы. Хорошо провести время с близкими людьми, в кругу семьи.

Здоровье и красота

Хороший день для уходовых процедур, стрижки, массажа, диеты. Благоприятны будут водные процедуры — баня, сауна, посещение бассейна. Спортивные тренировки, включая кардио, лучше отложить. Оптимальный вариант нагрузки сегодня — легкая прогулка или плавание.

Природа

Рыбалка вряд ли будет удачной в этот день. Садоводам рекомендуется заниматься рыхлением почвы, поливом, пересадкой растений. Владельцы домашних животных могут уделить время шерсти своих питомцев.

Бизнес и деньги

День подходит для рутинной работы. Начинать и завершать проекты не стоит, переговоры будут удачными только в том случае, если речь пойдет о продолжении сотрудничества на тех же условиях с проверенными партнерами. Все денежные дела, как и судебные процессы, сегодня не принесут успеха.

Свадьба и семья

Удачный день для свадьбы в том случае, если партнеры всецело доверяют друг другу или не испытывают ярких чувств. Во время романтических свиданий влюбленным лучше не заходить дальше конфетно-букетной стадии, чтобы не поссориться.