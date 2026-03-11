Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 05:15

Состояние Трампа выросло за год из-за успехов в криптоиндустрии

Forbes: финансовое состояние Трампа за год достигло $6,5 млрд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Состояние американского лидера Дональда Трампа за год увеличилось на $1,4 млрд (117 млрд рублей) и теперь составляет $6,5 млрд (545 млрд рублей), пишет Forbes. В рейтинге богатейших миллиардеров мира президент США поднялся с 700-го на 645-е место.

Основной драйвер роста — криптовалютные проекты. Богатство увеличилось на фоне продажи токенов и акций компании World Liberty Financial. Также в плюс сыграло судебное решение, освободившее Трампа от выплаты $517 млн (43 млрд рублей) с процентами. Кроме того, финансовое состояние президента стало крепче из-за дорожающей недвижимости.

Так, поместье Мар-а-Лаго, купленное в 1985 году за $10 млн (839 млн рублей), теперь оценивается в $560 млн (47 млрд рублей). Подорожание зафиксировано на $200 млн (16 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло до рекордных 155 человек. Новым лидером среди россиян стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $37 млрд (3,1 трлн рублей). Годом ранее лидером среди богатейших россиян был акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. За год в список 14 новых российских бизнесменов, еще трое вернулись в рейтинг. Увеличение их числа связано в том числе с укреплением рубля: за год российская валюта выросла примерно на 16% к доллару, что повысило долларовую оценку активов.

Дональд Трамп
богатство
Forbes
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон потратил годовой бюджет на рояль, крабов и говядину
Таинственный радиосигнал накрыл Европу после первых ударов по Ирану
HR-эксперт раскрыла, как правильно просить повышения зарплаты
Турэксперт объяснил, какие вещи нельзя хранить в сейфе отеля
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 11 марта
Усольцевых вот-вот найдут? Где они могут быть, прогноз ИИ
Песков сравнил период стамбульских договоренностей с современностью
Депутат нашел способ заставить россиян содержать пожилых родителей
ПВО уничтожила над Севастополем несколько воздушных целей
Колумбийский наемник сдал взвод ВСУ под Запорожьем
«Не стройте иллюзий»: что с ценами на туры в Турцию, какие альтернативы
Составлен список советов по инвестированию
«Гламурная» убийца устроила себе роскошный праздник в аргентинской тюрьме
КСИР заявил о новом ударе по базам США на Ближнем Востоке
Морпех рассказал о деталях охоты на «жирный куш» в зоне СВО
В Израиле раскрыли, какая из стран инициировала атаки на Иран
Адвокат дала супругам важный совет перед разводом
Состояние Трампа выросло за год из-за успехов в криптоиндустрии
Назван срок первого призыва солдат-срочников в МЧС
Психиатр рассказала, как перестать контролировать партнера
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.