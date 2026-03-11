Состояние Трампа выросло за год из-за успехов в криптоиндустрии Forbes: финансовое состояние Трампа за год достигло $6,5 млрд

Состояние американского лидера Дональда Трампа за год увеличилось на $1,4 млрд (117 млрд рублей) и теперь составляет $6,5 млрд (545 млрд рублей), пишет Forbes. В рейтинге богатейших миллиардеров мира президент США поднялся с 700-го на 645-е место.

Основной драйвер роста — криптовалютные проекты. Богатство увеличилось на фоне продажи токенов и акций компании World Liberty Financial. Также в плюс сыграло судебное решение, освободившее Трампа от выплаты $517 млн (43 млрд рублей) с процентами. Кроме того, финансовое состояние президента стало крепче из-за дорожающей недвижимости.

Так, поместье Мар-а-Лаго, купленное в 1985 году за $10 млн (839 млн рублей), теперь оценивается в $560 млн (47 млрд рублей). Подорожание зафиксировано на $200 млн (16 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло до рекордных 155 человек. Новым лидером среди россиян стал совладелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием $37 млрд (3,1 трлн рублей). Годом ранее лидером среди богатейших россиян был акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. За год в список 14 новых российских бизнесменов, еще трое вернулись в рейтинг. Увеличение их числа связано в том числе с укреплением рубля: за год российская валюта выросла примерно на 16% к доллару, что повысило долларовую оценку активов.