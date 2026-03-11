Проекты соглашений, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году, утратили свою актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Отвечая на вопрос о приверженности Москвы тем договоренностям, он лаконично указал на изменение времени.

Реальность вся изменилась, — сказал он.

Переговоры в Стамбуле в марте 2022 года стали кульминацией первых попыток урегулировать конфликт. Стороны парафировали проект соглашения, предусматривавший нейтралитет Украины. Однако, по словам российской стороны, документ был сорван из-за позиции Киева и его западных союзников, особенно экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Ранее политолог и политтехнолог Михаил Павлив сообщил NEWS.ru, что украинская сторона боится встречи с помощником президента России Владимиром Мединским на переговорах в Женеве, опасаясь, что он обнародует все подлые поступки Киева. По его словам, формат предстоящего диалога прогнозируется в соответствии с моделью стамбульского. Эксперт подчеркнул, что еще в прошлом году в Стамбуле Украина использовала свою тактику, создавая видимость, что российская переговорная группа обладает низким статусом под началом Мединского.