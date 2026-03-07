Женщина упала с Галатской башни в Стамбуле и погибла

В Стамбуле с Галатской башни упала 30-летняя женщина, передает Anadolu. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. В связи с происшествием было начато расследование.

Башню высотой 67 метров построили в XIV веке. На высоте 51 метра находится смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Стамбул. Стоимость билета для иностранных гостей составляет €30 (2,7 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Индонезии на пляже Парангтритис россиянка погибла из-за мощного течения. В последний день отпуска она решила искупаться, но ее унесло в океан. Женщина махала руками и звала на помощь, но потеряла сознание. Несмотря на усилия друзей и медиков, спасти ее не удалось.

До этого стало известно, что во время отдыха на Пхукете 4 марта 53-летняя туристка из России упала с балкона и получила множественные травмы. Женщину госпитализировали в местную больницу. Полиция Пхукета начала расследование инцидента. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения, а полученную информацию планируют передать в российское посольство в Таиланде.