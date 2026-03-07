Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 11:19

Женщина упала с Галатской башни в Стамбуле и погибла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Стамбуле с Галатской башни упала 30-летняя женщина, передает Anadolu. Прибывшие на место медики констатировали ее смерть. В связи с происшествием было начато расследование.

Башню высотой 67 метров построили в XIV веке. На высоте 51 метра находится смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на Стамбул. Стоимость билета для иностранных гостей составляет €30 (2,7 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что в Индонезии на пляже Парангтритис россиянка погибла из-за мощного течения. В последний день отпуска она решила искупаться, но ее унесло в океан. Женщина махала руками и звала на помощь, но потеряла сознание. Несмотря на усилия друзей и медиков, спасти ее не удалось.

До этого стало известно, что во время отдыха на Пхукете 4 марта 53-летняя туристка из России упала с балкона и получила множественные травмы. Женщину госпитализировали в местную больницу. Полиция Пхукета начала расследование инцидента. Правоохранители изучили записи с камер наблюдения, а полученную информацию планируют передать в российское посольство в Таиланде.

Стамбул
гибель
падения
смерти
башни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Emirates приостановила все рейсы
Многодетная мама и двое малышей погибли в страшном пожаре под Новосибирском
Меркель призвала положить конец зависимости от США
Трагедия на «Каспии» унесла жизнь водителя
Россиянки высказали недовольство уровнем зарплаты
Катарские военные сбили ракеты
В Госдуме оценили идею обязательного изучения философии во всех вузах
Microsoft разоблачил хитрый трюк северокорейских агентов
Минтранс назвал даты вывоза россиян с Ближнего Востока
«Даже не спустился ниже»: посол привел детали мученической смерти Хаменеи
Россия приостановила авиасообщение с Ближним Востоком
Удары по Украине сегодня, 7 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Марково, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 марта
Нарколог предупредил об опасности лечения стресса бокалом вина
Тегеран и Исфахан подверглись масштабным авиаударам
Энергетические объекты области Украины получили повреждения
«Герань» поразила украинский Ми-8
Популярный зумерский сленг закрепился в русском языке
Звезда сериала «Склифосовский» и ее дочь погибли в аварии
Элитный район Лондона захлестнула волна преступности
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.