Emirates приостановила все рейсы Авиакомпания Emirates приостановила рейсы в Дубай до уведомления

Авиакомпания Emirates приостановила все рейсы в Дубай и обратно до дальнейшего уведомления, передает пресс-служба дочерней структуры The Emirates Group. Пассажиров попросили не приезжать в аэропорт из соображений безопасности.

В связи с ограниченным возобновлением работы воздушного пространства Emirates сокращает расписание рейсов до дальнейшего уведомления, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Emirates рассчитывает полностью восстановить маршрутную сеть в течение нескольких дней. К 7 марта авиакомпания хотела выполнить 106 ежедневных рейсов по 83 направлениям, что составило бы около 60% от обычного объема перевозок.

До этого сообщалось, что обломки иранского БПЛА могли упасть на территории международного аэропорта в Дубае, до этого были слышны взрывы, началось сильное задымление. По словам очевидцев, обломки воздушной цели рухнули на улице в районе терминала № 2.

Также в Иране заявили о готовности сражаться с США и Израилем «до последнего солдата и последнего патрона». В частности, замруководителя МИД страны Саид Хатибзаде подчеркнул, что у государства не осталось другого выбора.