07 марта 2026 в 12:42

Запад запаниковал из-за одного предупреждения России

Express: Россия жестко предупредила Финляндию о размещении ядерного оружия

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Москва жестко предупредила Хельсинки о последствиях размещения в стране ядерного оружия, сообщает Daily Express. Как сказано в сообщении, Россия «яростно отреагировала» на потенциальное действие, в ответ скандинавская страна запаниковала.

Москва с яростью отреагировала на действия скандинавской страны, являющейся членом НАТО, по отмене действующего полного запрета,— сказано в сообщении.

Ранее финские СМИ писали, что правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства. По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство рассматривает возможность изменить его. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО.

До этого Эстония выразила готовность разместить на своей земле ядерное оружие, если такое решение примет НАТО. Как заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна, республика не имеет доктринальных ограничений для подобного шага в соответствии с оборонными планами Альянса.

