Рябков объяснил, что на самом деле обсуждалось в Женеве с американцами

Россия и США не обсуждали вопросы стратегической стабильности на переговорах в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, назвав слухи на эту тему «хайпом на пустом месте». Так он прокомментировал сообщения о том, что Москва и Вашингтон во время встречи в Швейцарии обсуждали возможность начать переговоры по заключению нового соглашения по контролю над ядерными вооружениями, передает РИА Новости.

Россия и США не проводили никаких полноформатных консультаций и тем более «переговоров» по стратегической тематике, ни в Женеве, ни где-либо еще. <…> Хайп на пустом месте, — отметил Рябков.

Он пояснил, что в Женеве проходила плановая Конференция по разоружению, и «на полях» этого мероприятия состоялась рядовая беседа между дипломатами РФ и США. Инициативу проявила американская сторона, разговор не выходил за рамки обычных рабочих контактов. Придавать особое значение этой встрече, подчеркнул Рябков, нет никаких оснований.