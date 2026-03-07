Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 13:12

Рябков объяснил, что на самом деле обсуждалось в Женеве с американцами

Рябков: РФ и США не обсуждали стратегическую стабильность на встрече в Женеве

Подписывайтесь на нас в MAX

Россия и США не обсуждали вопросы стратегической стабильности на переговорах в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, назвав слухи на эту тему «хайпом на пустом месте». Так он прокомментировал сообщения о том, что Москва и Вашингтон во время встречи в Швейцарии обсуждали возможность начать переговоры по заключению нового соглашения по контролю над ядерными вооружениями, передает РИА Новости.

Россия и США не проводили никаких полноформатных консультаций и тем более «переговоров» по стратегической тематике, ни в Женеве, ни где-либо еще. <…> Хайп на пустом месте, — отметил Рябков.

Он пояснил, что в Женеве проходила плановая Конференция по разоружению, и «на полях» этого мероприятия состоялась рядовая беседа между дипломатами РФ и США. Инициативу проявила американская сторона, разговор не выходил за рамки обычных рабочих контактов. Придавать особое значение этой встрече, подчеркнул Рябков, нет никаких оснований.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США сделали Украине неожиданное предложение из-за Ирана
Иран ударил по американской авиабазе в ОАЭ
Пара из Петербурга рискует начать бомжевать в Индии
Почему не работает Telegram сегодня, 7 марта: замедление, когда заблокируют
Почему не работает WhatsApp 7 марта: где сбои в РФ, будет ли разблокирован
Лондон забил тревогу после удара по базе на Кипре
Выход США из ядерного соглашения озлобил Иран
Минобрнауки обратилось к студентам РФ в ОАЭ из-за войны на Ближнем Востоке
Рябков объяснил, что на самом деле обсуждалось в Женеве с американцами
«Это наше дно»: Крыжовников раскрыл главную проблему российского кино
Врачи провели ювелирную операцию по спасению 93-летней пациентки
Пенсионер «подарил» мошенникам более 11,8 млн рублей
«Полюбил Россию еще больше»: военный о возвращении из украинского плена
Королевская семья Британии: новости, передача трона Уильяму и Миддлтон
Парижский дом высокой моды зарегистрировал товарный знак в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 марта: где сбои в России
В России могут изменить условия свиданий матерей с детьми в СИЗО
Стало известно, с кем Долина проведет 8 Марта
Американского епископа арестовали за трату церковных денег в борделе
В Киеве «бусифицировали» 140-килограммового парня для отправки в штурмовики
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.