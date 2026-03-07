Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 13:41

Родственники проиграли «войну» с чиновником за опекунство над сиротой

Чиновник взял опекунство над сиротой в обход ее родственников в Новгороде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Новгороде чиновнику дали опекунство над малолетней сиротой, вопреки попыткам ее родственников забрать ребенка, сообщает Telegram-канал Baza. По информации авторов, региональный СК начал проверку.

На канале рассказали, что мать девочки умерла недавно, а отец погиб на СВО в 2024 году. Забрать к себе ее захотела прабабушка Ольга из Вологды. По словам женщины, опека якобы намеренно могла затягивать процесс оформления документов. Когда она пришла с бумагами, выяснилось, что девочку уже передали местному чиновнику.

Ранее в Краснодарском крае начался суд над мужчиной, обвиняемом в жестоком обращении с собственными детьми. По версии следствия, он годами истязал восьмилетнюю дочь и десятилетнего сына, в том числе применяя электрошокер.

Также суд в Новосибирске не смягчил приговор местной жительнице, осужденной за издевательство над дочерью. Истязания продолжались на протяжении двух лет. Осужденная предприняла попытку обжаловать приговор, согласно которому она должна была провести в колонии общего режима 3,5 года, однако суд оставил решение без изменений. Временную опеку над ребенком оформила бабушка.

Новгородская область
Следственный комитет
опекуны
сироты
