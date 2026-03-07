Родственники проиграли «войну» с чиновником за опекунство над сиротой Чиновник взял опекунство над сиротой в обход ее родственников в Новгороде

В Новгороде чиновнику дали опекунство над малолетней сиротой, вопреки попыткам ее родственников забрать ребенка, сообщает Telegram-канал Baza. По информации авторов, региональный СК начал проверку.

На канале рассказали, что мать девочки умерла недавно, а отец погиб на СВО в 2024 году. Забрать к себе ее захотела прабабушка Ольга из Вологды. По словам женщины, опека якобы намеренно могла затягивать процесс оформления документов. Когда она пришла с бумагами, выяснилось, что девочку уже передали местному чиновнику.

