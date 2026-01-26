Появилось видео с моментом взрыва машины в Новгородской области

Автомобиль Renault взорвался на дороге в городе Старая Русса Новгородской области, сообщил Telegram-канал Baza. Водитель заметил возгорание и выбежал из салона, чтобы потушить его. Однако огонь быстро распространился.

По предварительной информации, в машине при пожаре взорвался газовый баллон. Сведений о пострадавших или разрушениях нет. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово Московской области. Предварительно, 38-летний водитель автомобиля Volkswagen вылетел на встречную полосу.

На трассе Иркутск — Улан-Удэ — Чита до этого водитель DAF не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль Shacman. Один из водителей скончался на месте происшествия.

Также сообщалось, что в Челябинской области 13 пассажиров и водитель рейсового автобуса пострадали в ДТП с участием двух грузовиков на трассе в Коркинском округе. По предварительным данным, 58-летний водитель автобуса ПАЗ, объезжая препятствие, не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречным грузовиком. После этого автобус наехал на КамАЗ, стоявший на обочине.