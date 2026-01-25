Ребенок пострадал в ДТП с микроавтобусом в Домодедово

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово Московской области, передает региональное ГУ МВД России. В ведомстве отметили, что 38-летний водитель автомобиля Volkswagen вылетел на встречную полосу.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также девятилетний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Хасанском районе Приморья произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из Китая. По предварительным данным, автобус столкнулся с большегрузным автомобилем.

До этого три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. На месте погибли двое — сам мужчина и один из его пассажиров. Второй пассажир, женщина, скончалась позже в больнице. Травмы получил водитель второго автомобиля. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.