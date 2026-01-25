Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 00:31

Ребенок пострадал в ДТП с микроавтобусом в Домодедово

Ребенок и двое взрослых получили ранения в ДТП с микроавтобусом в Домодедово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом в Домодедово Московской области, передает региональное ГУ МВД России. В ведомстве отметили, что 38-летний водитель автомобиля Volkswagen вылетел на встречную полосу.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также девятилетний пассажир Volkswagen получили телесные повреждения и были госпитализированы, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что в Хасанском районе Приморья произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из Китая. По предварительным данным, автобус столкнулся с большегрузным автомобилем.

До этого три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. На месте погибли двое — сам мужчина и один из его пассажиров. Второй пассажир, женщина, скончалась позже в больнице. Травмы получил водитель второго автомобиля. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

ДТП
автомобили
Домодедово
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Насиловал, убивал, снимал голыми: как плотник 4 года кошмарил Подмосковье
В центре Миннеаполиса протестующие строят баррикады от полиции
Мирошник рассказал, для чего Украина атаковала Россию во время переговоров
Ребенок пострадал в ДТП с микроавтобусом в Домодедово
В Белгородской области из-за атаки ВСУ повреждены энергетические объекты
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 января 2026 года
Захарова раскрыла, что ждет причастных к атаке ВСУ на медиков
Приметы 25 января — Татьянин день: студенческие традиции, караваи и халява
Измены жене, наркотики, побег с Украины: Владимиру Зеленскому — 48
Артиллерия ВСУ обстреляла населенный пункт в Херсонской области
В Раде раскрыли нюанс «молодежного» контракта с ВСУ
В Мурманске начали открывать пункты помощи на улице для жителей города
Захарова указала на двуличие Зеленского
«Торпедо» разгромило СКА в матче КХЛ
Гладков сообщил о самом массированном обстреле Белгорода
Президент Румынии отверг идею референдума об объединении с Молдавией
ВСУ атаковали автомобиль с гуманитарной помощью
«Трудные времена помогают выявить сильных»: ЦСКА снова обыграл «Зенит»
В России предложили запретить распространение готовых заданий
«Бойтесь нас»: в России ответили на слова Трампа о секретном оружии
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.