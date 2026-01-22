Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 12:30

ДТП унесло жизнь троих на российской трассе

Три человека погибли в лобовом ДТП в Иркутской области

Фото: t.me/gibdd38region*
Три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей ДТП в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Смертельные травмы получили двое мужчин и одна женщина.

По данным ведомства, 42-летний водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. На месте погибли двое — 42-летний водитель Lexus и один из его пассажиров. Второй пассажир, женщина, скончалась позже в больнице. Травмы получил водитель второго автомобиля. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

До этого на федеральной трассе Иркутск — Улан-Удэ — Чита водитель DAF не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль Shacman. Один из водителей скончался на месте происшествия.

Ранее пенсионерка получила тяжелые травмы в результате наезда автобуса на пешеходном переходе в Каменске-Уральском Свердловской области. От силы удара пострадавшую отбросило на несколько метров по проезжей части. На момент аварии в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту ДТП назначена служебная проверка.

ДТП
происшествия
аварии
Иркутская область
