ДТП унесло жизнь троих на российской трассе Три человека погибли в лобовом ДТП в Иркутской области

Три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей ДТП в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Смертельные травмы получили двое мужчин и одна женщина.

По данным ведомства, 42-летний водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. На месте погибли двое — 42-летний водитель Lexus и один из его пассажиров. Второй пассажир, женщина, скончалась позже в больнице. Травмы получил водитель второго автомобиля. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

До этого на федеральной трассе Иркутск — Улан-Удэ — Чита водитель DAF не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль Shacman. Один из водителей скончался на месте происшествия.

Ранее пенсионерка получила тяжелые травмы в результате наезда автобуса на пешеходном переходе в Каменске-Уральском Свердловской области. От силы удара пострадавшую отбросило на несколько метров по проезжей части. На момент аварии в салоне автобуса находилось 20 пассажиров, никто из них не пострадал. По факту ДТП назначена служебная проверка.