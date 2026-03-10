В Израиле раскрыли дальнейшие планы по борьбе с «Хезболлой» FT: Израиль готовится к затяжным боевым действиям против «Хезболлы»

Израиль готовится к затяжным боевым действия против ливанской группировки «Хезболла», сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. Отмечается, что борьба с ней может продолжиться даже после завершения операции против Ирана.

Как отметили журналисты, война с «Хезболлой» в Израиле обсуждалась еще до начала боевых действий с Ираном. Они добавили, что сейчас ЦАХАЛ не достигла существенных успехов в кампании против ливанской группировки, что во многом обусловлено высокой интенсивностью конфликта с Тегераном.

Ранее постоянный представитель Израиль при ООН Дани Данон заявил, что ВВС еврейского государства непричастны к удару по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб. Он добавил, что ЦАХАЛ бьет только по военным объектам.

До этого стало известно, что 8 марта в ходе авиаудара израильской авиации по ливанскому городу Набатия было полностью уничтожено строение, где располагался Дом русской культуры. При этом обошлось без человеческих жертв и раненых — все, кто был причастен к организации, успели покинуть здание до удара.