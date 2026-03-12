Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 13:35

По ядерному комплексу в Иране нанесли удар

ЦАХАЛ заявил об ударе по ядерному комплексу «Талеган» в Иране

Израильские истребители F-35i и F-15i Израильские истребители F-35i и F-15i Фото: Idf Spokesperson/Keystone Press Agency/Global Look Press
Израиль нанес удар по ядерному комплексу «Талеган», расположенному в Иране, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале. Согласно заявлению, на объекте якобы велись работы по продвижению критически важных возможностей по разработке ядерного оружия.

В рамках волн ударов, завершенных за последние дни в Тегеране, ВВС Израиля, действуя на основе точных разведданных ЦАХАЛа, нанесли удар по еще одному объекту иранской ядерной программы. Комплекс «Талеган» использовался режимом для продвижения критически важных возможностей по разработке ядерного оружия, — говорится в сообщении.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее заявил, что российские сотрудники иранской АЭС «Бушер» были эвакуированы. В Москву прибыл рейс со 150 работниками на борту. Однако эвакуация не завершена окончательно: на территории Исламской Республики остаются 450 специалистов.

Обстановка в районе Бушерской АЭС остается сложной, отметил Лихачев. Однако ударов по станции или по поселкам, в которых проживают члены персонала станции, не зафиксированы.

