В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев

Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло информацию об обязательной эвакуации населения из-за угрозы паводков, которая рассылается по электронной почте республиканских СМИ. В ведомстве заявили, что никаких распоряжений о введении ЧС не издавалось.

Сегодня на редакционную электронную почту ряда республиканских СМИ Татарстана поступили письма с информацией о якобы «экстренном оповещении об обязательной эвакуации населения». Данная информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении пресс-службы.

Указанные в рассылке зоны риска, временные рамки и телефоны горячей линии являются фиктивными. В МЧС подчеркнули, что критического подъема воды не зафиксировано, и призвали доверять только официальным источникам.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что дачникам весной прежде всего нужно проверить работоспособность дренажа, чтобы защитить участок от затопления. Он посоветовал очистить канавы от прошлогоднего мусора и листвы, а также при необходимости проложить трубу, чтобы вода могла стекать за пределы территории.