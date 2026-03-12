Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 14:55

В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев

В МЧС опровергли фейк об обязательной эвакуации из-за паводков в Татарстане

Подписывайтесь на нас в MAX

Главное управление МЧС России по Татарстану опровергло информацию об обязательной эвакуации населения из-за угрозы паводков, которая рассылается по электронной почте республиканских СМИ. В ведомстве заявили, что никаких распоряжений о введении ЧС не издавалось.

Сегодня на редакционную электронную почту ряда республиканских СМИ Татарстана поступили письма с информацией о якобы «экстренном оповещении об обязательной эвакуации населения». Данная информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении пресс-службы.

Указанные в рассылке зоны риска, временные рамки и телефоны горячей линии являются фиктивными. В МЧС подчеркнули, что критического подъема воды не зафиксировано, и призвали доверять только официальным источникам.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что дачникам весной прежде всего нужно проверить работоспособность дренажа, чтобы защитить участок от затопления. Он посоветовал очистить канавы от прошлогоднего мусора и листвы, а также при необходимости проложить трубу, чтобы вода могла стекать за пределы территории.

Республика Татарстан
МЧС
паводки
эвакуации
сообщения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
В Госдуме объявили о завершении важного этапа для Донбасса
Захарова указала на важную деталь в ударе Израиля по Дому русской культуры в Ливане
Жертва теракта в «Крокусе» вспомнил день трагедии
Захарова предрекла Зеленскому бесславный конец с наполеоновскими планами
Захарова встревожена атаками на культурное наследие Ирана
Российская пенсионерка попрощалась с жизнью из-за тысячи рублей
Политолог раскрыл последствия решения Молдавии выйти из СНГ
Цены на бензин в России превысили отметку ноября 2025 года
В МЧС ответили на сообщения об обязательной эвакуации татарстанцев
Проект по защите поселений от лесных пожаров запустят в одном регионе
У Пугачевой отказывают ноги? Почему она ходит с тростью, что известно
Британский турист снял удары иранских ракет по Дубаю и попал за решетку
Сбер «схлестнулся» с компанией из трех человек за интеллектуальные права
Нюша вернулась из Дубая в Москву после развода с мужем
Раскрыто число жертв израильских ударов по Ливану
Путин провел кадровые изменения в Совбезе России
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.