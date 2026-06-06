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06 июня 2026 в 07:47

Российские дроны превратили украинский Т-62 в груду металла

Дроны «Севера» уничтожили украинский танк Т-62 в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Расчет беспилотных систем группировки войск «Север» обнаружил и уничтожил замаскированный танк Т-62 Вооруженных сил Украины в Сумской области, сообщил РИА Новости начальник расчета с позывным Роланд. Координаты цели были оперативно переданы взаимодействующим расчетам FPV-дронов.

Во время боевого дежурства в Сумской области обнаружили закрытую огневую позицию, на которой находился замаскированный танк Т-62 ВСУ. Отработали по нему дроном с осколочно-фугасной частью, — рассказал военнослужащий.

Подразделения разведки подтвердили уничтожение цели. Роланд также отметил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют эффективно выполнять поставленные задачи.

Ранее британский доброволец Вооруженных сил России Эйден Миннис с позывным Ирландец заметил, что массовое использование беспилотных летательных аппаратов блокирует проведение крупных наступательных операций в современных боевых действиях. По его словам, несколько дронов способны остановить наступление целой роты с бронетехникой.

До этого полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что полномасштабное применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» станет возможным только в случае крайней опасности для России. По его словам, демонстрационный пуск без боевой части по объектам на Украине был необходим для оценки потенциала оружия.

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