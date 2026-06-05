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05 июня 2026 в 12:45

Британский доброволец ВС РФ оценил эффективность БПЛА в современной войне

Доброволец ВС РФ Миннис: несколько дронов могут стоить роты солдат с техникой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Массовое использование беспилотных летательных аппаратов блокирует проведение крупных наступательных операций в современных боевых действиях, рассказал NEWS.ru британский доброволец Вооруженных сил России Эйден Миннис с позывным Ирландец. По его словам, несколько дронов способны остановить наступление целой роты с бронетехникой.

Исходя из своих впечатлений и наблюдений, могу сказать, что дроны изменили ход военных действий. Дело в том, что из-за них сейчас практически невозможно проводить крупные наступательные операции с бронетехникой или даже пытаться передвигаться по полю боя. Несколько удачно использованных беспилотников сейчас могут остановить наступление целой роты со всеми ее людьми и техникой, — сказал Миннис.

Ранее сообщалось, что командир группы 8-го полка Сил специальных операций Украины капитан Дмитрий Иващишин ликвидирован российским FPV-дроном в районе населенного пункта Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Он был уроженцем Николаева.

До этого подразделения российской армии нанесли удары по складам с БПЛА и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ, а также по энергетическим и транспортным объектам на Украине, которые работают в интересах ВСУ. В Министерстве обороны РФ проинформировали, что цели поразили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск.

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