Экономист объяснила моду среди зумеров на покупку старых дач Экономист Безсмертная: у зумеров появилась возможность работать из деревни

У зумеров появилась возможность работать из деревни, поэтому они начали покупать недвижимость за городом, рассказала «ФедералПресс» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная. Она отметила, что раньше молодежь, наоборот, перебиралась в город из-за лучших возможностей.

Сегодня удаленный режим работы позволяет заниматься квалифицированным трудом в любой географической точке, где есть интернет, стационарная телефонная связь уходит в прошлое, — рассказала Безсмертная.

Экономист подчеркнула, что среди нового поколения популярен «сельский стиль». По ее словам, зумерам важно почувствовать себя владельцами недвижимости, иметь возможность устроить «цифровой детокс» и быть «в тренде».

Ранее депутат Александр Толмачев рассказал, что молодежь активно следит за соблюдением своих трудовых прав и не создает угрозы для рынка труда. По его словам, уровень самосознания зумеров не вызывает никакого беспокойства.