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15 июня 2026 в 18:00

Цветок с бархатными лепестками: почти черные колокольчики, которые любят полутень

Фото: D-NEWS.ru
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Аквилегия «Блэк Барроу» — это один из самых эффектных и необычных сортов водосбора. Он радует густомахровыми колокольчатыми цветками диаметром 3-5 см, которые в большом количестве собраны в кистевидные соцветия.

Окраска лепестков — глубокий темно-фиолетовый, переходящий в почти черный, особенно в пасмурную погоду или в полутени, при этом в центре цветка часто просвечивает контрастное белое или кремовое пятно, что делает его похожим на бархатную звездочку с сияющей сердцевиной.

Цветение «Блэк Барроу» начинается в конце мая и длится до середины июня (около 25-30 дней), а при своевременном удалении увядших соцветий можно дождаться повторной волны в августе. Растение предпочитает полутенистые места, где его темные цветки не выгорают и выглядят максимально декоративно, но может расти и на солнце, хотя там окраска станет светлее. Аквилегия «Блэк Барроу» невероятно вынослива: зимостойка до -35°C, не требует укрытия, растет на любых дренированных почвах, засухоустойчива и практически не болеет.

Ранее были названы цветы для создания арок и пергол в саду — сажаете раз и на 10 лет.

Проверено редакцией
Общество
цветы
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растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
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