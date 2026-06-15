Зоолог объяснил, чем подкармливать ежей на даче

Дачных ежей лучше всего подкармливать кормом для домашних животных, рассказал 360.ru зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов. Он отметил, что лучше всего наблюдать за животным на расстоянии.

Если вы накормите ежа молоком, он с удовольствием его выпьет, но у него это вызовет расстройство кишечника, понос — и иногда это даже может привести к гибели. Будет лучше дать ежу кошачий или собачий корм, — рассказал Гомыранов.

Он подчеркнул, что ежи могут быть полезными, так как едят насекомых и других беспозвоночных, тем самым очищая территорию от вредителей. Однако, если еж все-таки мешает, можно аккуратно перенести его обратно в дикую природу. Для этого лучше всего использовать перчатки или лопату.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что собаки часто убегают с дачных участков из-за любопытства. Например, такие побеги нередко происходят, если за пределами забора гуляет компания соседских собак.