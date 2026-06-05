Кинолог объяснил, почему некоторые собаки убегают с дачных участков Кинолог Голубев: собаки часто убегают с дачных участков из-за любопытства

Собаки часто убегают с дачных участков из-за любопытства, заявил в беседе с «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Например, такие побеги нередко происходят, если за пределами забора гуляет компания соседских собак. По словам специалиста, основным фактором риска является одиночество питомца и его скука.

Во избежание подобных ситуаций нужно обеспечить собаку умственной и физической нагрузкой, посоветовал Голубев. Он также призвал обустроить животному комфортное пространство для активностей на даче — место, где он сможет покопать землю, поваляться, искупаться и поиграть. В таком случае, у него вряд ли появится соблазн исследовать новые территории.

Если питомец все же сбежал и самостоятельно вернулся, его нельзя ругать. В противном случае собака воспримет негативную реакцию прямо противоположно. Он может подумать, что хозяин злится на него из-за возвращения домой. Вместо этого лучше чем-то завлечь питомца, а самому лишний раз проверить участок на наличие щелей и подкопов.

Ранее Голубев рассказал, что собаки обнюхивают хозяев, которые возвращаются домой, чтобы считать их настроение. По его словам, эмоции имеют определенный запах для питомцев.