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05 июня 2026 в 14:48

Кинолог объяснил, почему некоторые собаки убегают с дачных участков

Кинолог Голубев: собаки часто убегают с дачных участков из-за любопытства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Собаки часто убегают с дачных участков из-за любопытства, заявил в беседе с «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Например, такие побеги нередко происходят, если за пределами забора гуляет компания соседских собак. По словам специалиста, основным фактором риска является одиночество питомца и его скука.

Во избежание подобных ситуаций нужно обеспечить собаку умственной и физической нагрузкой, посоветовал Голубев. Он также призвал обустроить животному комфортное пространство для активностей на даче — место, где он сможет покопать землю, поваляться, искупаться и поиграть. В таком случае, у него вряд ли появится соблазн исследовать новые территории.

Если питомец все же сбежал и самостоятельно вернулся, его нельзя ругать. В противном случае собака воспримет негативную реакцию прямо противоположно. Он может подумать, что хозяин злится на него из-за возвращения домой. Вместо этого лучше чем-то завлечь питомца, а самому лишний раз проверить участок на наличие щелей и подкопов.

Ранее Голубев рассказал, что собаки обнюхивают хозяев, которые возвращаются домой, чтобы считать их настроение. По его словам, эмоции имеют определенный запах для питомцев.

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