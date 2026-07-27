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27 июля 2026 в 18:07

Перестала возиться с дрожжевым тестом: смешиваю кефир, яйца и через 40 минут достаю пышный пирог с луком и яйцами

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется домашней выпечки, но совсем нет желания долго вымешивать тесто и ждать, пока оно подойдет, готовлю этот заливной пирог. Он получается высоким, нежным и очень ароматным, а классическая начинка из зеленого лука и вареных яиц остается одной из самых любимых.

Все продукты просто смешиваются, поэтому рецепт выручает и в будни, и в выходные.

Для приготовления понадобится: для теста: мука — 200 г, кефир — 400 мл, яйца — 2 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/2 ч. л.; для начинки: вареные яйца — 3 шт., зеленый лук — 1 большой пучок, сливочное масло — 50 г, соль — 1/2 ч. л.

Вареные яйца нарежьте небольшими кубиками, зеленый лук мелко порубите, добавьте соль и растопленное сливочное масло, затем хорошо перемешайте. Для теста взбейте яйца с солью, влейте кефир, постепенно добавьте муку с разрыхлителем и размешайте до однородной консистенции без комочков.

Форму для выпечки слегка смажьте маслом, вылейте половину теста, равномерно распределите начинку и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут до красивой золотистой корочки. Готовому пирогу дайте постоять 10 минут, после чего его будет легче нарезать аккуратными кусочками.

Личный опыт

Этот пирог особенно люблю летом, когда зеленый лук самый сочный и ароматный. Чаще всего подаю его теплым со сметаной или натуральным йогуртом — получается простой, но очень уютный домашний ужин.

Проверено редакцией
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