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27 июля 2026 в 19:06

Им только клочок земли: 7 самых неприхотливых цветов — просто раскидай семена и любуйся все лето

Фото: D-NEWS.ru
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Не у всех есть время выращивать рассаду, ежедневно поливать клумбы и постоянно ухаживать за цветником. К счастью, существуют однолетние цветы, которым достаточно небольшого участка земли и минимального ухода. Многие из них достаточно посеять прямо в открытый грунт, и уже через несколько недель они начнут активно расти, превращая пустой уголок сада в яркий цветущий островок.

Среди самых неприхотливых садоводы особенно выделяют космею, календулу, васильки, эшшольцию, нигеллу, лен крупноцветковый и иберис. Эти растения легко всходят без рассады, хорошо переносят перепады температуры, редко болеют и способны цвести практически все лето. Большинство из них спокойно переносит кратковременную засуху, а некоторые даже дают самосев, благодаря чему появляются на клумбе снова уже следующей весной.

Еще одно достоинство таких цветов — универсальность. Они прекрасно смотрятся вдоль дорожек, украшают пустующие места между многолетниками, подходят для природных цветников и привлекают в сад пчел, шмелей и бабочек. При этом уход сводится к минимуму: достаточно вовремя удалить сорняки в начале роста, а затем растения сами займут свободное пространство.

Если хочется получить красивую клумбу без лишних хлопот, именно эти семь цветов станут одним из самых удачных решений. Достаточно однажды рассыпать семена по подготовленной почве, слегка присыпать их землей — и уже совсем скоро участок превратится в яркое море цветов, которое будет радовать до самой осени.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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