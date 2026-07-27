Эти красавцы — чемпионы цветения: посадил — и облака цветов все лето

Есть многолетники, которые украшают клумбу всего пару недель, а есть настоящие рекордсмены по продолжительности цветения. Именно такие растения особенно ценят садоводы: они не требуют ежегодной посадки, хорошо зимуют и месяцами сохраняют декоративность. Если правильно подобрать несколько видов, клумба останется яркой практически с начала лета до самой осени.

Одним из самых эффектных считается эхинацея пурпурная. Ее крупные соцветия не только украшают сад с июля до сентября, но и привлекают пчел и бабочек. Не уступает ей астранция, которая при своевременном удалении увядших цветоносов способна цвести почти все лето, создавая впечатление легкого цветочного облака.

Для вертикальных акцентов отлично подходит шалфей дубравный. После первой волны цветения его достаточно обрезать, и растение снова выпускает множество ярких соцветий. Почти без перерывов радует и кореопсис крупноцветковый — солнечно-желтые цветы раскрываются один за другим с июня до сентября.

Настоящим украшением жарких клумб станет гайлардия остистая. Она легко переносит засуху, не боится палящего солнца и продолжает цвести до первых осенних похолоданий. Любителям пышных ароматных цветников стоит обратить внимание на флокс метельчатый — современные сорта способны сохранять декоративность несколько месяцев подряд. А для бордюров и альпийских горок прекрасно подойдет армерия приморская, которая отличается неприхотливостью, аккуратными кустиками и длительным цветением.