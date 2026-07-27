Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 13:14

Эти красавцы — чемпионы цветения: посадил — и облака цветов все лето

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть многолетники, которые украшают клумбу всего пару недель, а есть настоящие рекордсмены по продолжительности цветения. Именно такие растения особенно ценят садоводы: они не требуют ежегодной посадки, хорошо зимуют и месяцами сохраняют декоративность. Если правильно подобрать несколько видов, клумба останется яркой практически с начала лета до самой осени.

Одним из самых эффектных считается эхинацея пурпурная. Ее крупные соцветия не только украшают сад с июля до сентября, но и привлекают пчел и бабочек. Не уступает ей астранция, которая при своевременном удалении увядших цветоносов способна цвести почти все лето, создавая впечатление легкого цветочного облака.

Для вертикальных акцентов отлично подходит шалфей дубравный. После первой волны цветения его достаточно обрезать, и растение снова выпускает множество ярких соцветий. Почти без перерывов радует и кореопсис крупноцветковый — солнечно-желтые цветы раскрываются один за другим с июня до сентября.

Настоящим украшением жарких клумб станет гайлардия остистая. Она легко переносит засуху, не боится палящего солнца и продолжает цвести до первых осенних похолоданий. Любителям пышных ароматных цветников стоит обратить внимание на флокс метельчатый — современные сорта способны сохранять декоративность несколько месяцев подряд. А для бордюров и альпийских горок прекрасно подойдет армерия приморская, которая отличается неприхотливостью, аккуратными кустиками и длительным цветением.

Проверено редакцией
Читайте также
Яблоко, пачка творога и 20 минут: печенье из простых продуктов — идеально к чаю, домашнее и нежное
Общество
Яблоко, пачка творога и 20 минут: печенье из простых продуктов — идеально к чаю, домашнее и нежное
Бюджетные снасти для рыбалки: на чем можно сэкономить, а на чем не стоит
Семья и жизнь
Бюджетные снасти для рыбалки: на чем можно сэкономить, а на чем не стоит
Зону отдыха, огород и сад отделяю только так: лучшие растения для красивого зонирования участка
Общество
Зону отдыха, огород и сад отделяю только так: лучшие растения для красивого зонирования участка
Летняя подкормка: органика или минералы — что лучше для вашего урожая
Семья и жизнь
Летняя подкормка: органика или минералы — что лучше для вашего урожая
Посадите у беседки — летом в саду фиолетово-синий ковер высотой 20 см, который пахнет мятой при каждом шаге
Общество
Посадите у беседки — летом в саду фиолетово-синий ковер высотой 20 см, который пахнет мятой при каждом шаге
Life Style
хобби
сад
садоводы
многолетники
цветы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин отметил формирование целостной системы прав участников СВО
Адвокат ответил, что грозит блогеру Коваленко за пранк на Мамаевом кургане
В Кремле подвели итоги работы Думы VIII созыва
Машина скорой помощи попала под удар ВСУ в российском регионе
Путин обратился к депутатам перед выборами
Путин: Россия способна дать отпор любой враждебной политике
Психолог назвала неочевидную причину проблем с дыханием
Полиция заинтересовалась инцидентом с блогером на Мамаевом кургане
За полгода в России пропали более тысячи детей
Четверо россиян пробрались в частный дом и жестоко расправились с жильцами
«Гасит мотивацию»: Кочанова об отстранении российских легкоатлетов
Путин раскрыл, что переживет Россия в период складывания нового мира
Путин раскрыл, как долго Россия пребывает под санкционным давлением
10 жертв: убийца девочки в СНТ Мехнин оказался серийным насильником?
Путин назвал приоритеты бюджета на трехлетку
«У нас прекрасные тела»: чемпионка мира о гиде против сексуализации на ТВ
Путин назвал рекордные санкции против России бесполезными
Путин дал россиянам обещание по СВО
Путин заявил об огромной поддержке участников СВО
Путин емко охарактеризовал текущий период в истории России
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.