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27 июля 2026 в 14:24

«Вместе с обществом»: Путин заявил, на что готова Россия

Путин: Россия способна дать отпор любой враждебной политике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Россия способна дать отпор любой враждебной политике, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы. Трансляцию встречи вела пресс-служба Госдумы. Он подчеркнул, что российская политическая система основывается на суверенных началах.

Наша политическая система и институт власти формируются на суверенных началах в полном соответствии с Конституцией Российской Федерации. Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам, — отметил Путин.

Глава государства также отмечал, что западные санкции против России оказались рекордными как по своему числу, так и по бесполезности и ущербу для их же авторов. Он подчеркнул, что ограничения систематически вводятся с 2014 года, но с 2022 года Запад кратно нарастил масштаб ограничительных мер, ставя все новые рекорды по их количеству.

Ранее Путин заявлял, что сейчас россияне живут в период формирования нового мироустройства. По его словам, это не преувеличение, так как в борьбе при острой конкуренции складываются контуры новых геополитических реалий.

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