Захарова раскрыла, как Запад поощряет удары Киева по детям

Запад поставками оружия и политической поддержкой поощряет целенаправленные удары Киева по детям, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что на Западе активно способствуют новым атакам, передает корреспондент NEWS.ru.

Страшная статистика преступлений кровавого киевского режима. [Они] намеренно наносят удары именно по детям. На Западе закрывают на это глаза, но это уже тоже сыгранная карта. Они не столько закрывают глаза, сколько всячески это поощряют поставками вооружений, передачей все новых и новых средств, политической, информационной поддержкой, — сказала Захарова.

Представитель МИД России также заявила, что Запад пытается превратиться в неонацистское милитаристское чудовище. Она напомнила, что СССР в свое время освободил европейские страны от диктатуры.

До этого Захарова заявляла, что Вооруженные силы Украины хладнокровно и прицельно наносят удары по мирному населению России. Дипломат сравнила ракетный удар по предприятию в Кирове и атаку беспилотников на турбазу в Кирилловке Запорожской области со «звериным нацистским оскалом».