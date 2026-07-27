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27 июля 2026 в 15:46

Спасатели нашли тело погибшего российского альпиниста на Эльбрусе

Гора Эльбрус Гора Эльбрус Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Спасатели нашли на Эльбрусе тело погибшего россиянина-альпиниста, сообщили в РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС. Сотрудники экстренных служб спускают тело с горы.

По состоянию на 14:20 спасателями обнаружены все четыре тела (трое иностранцев и один гражданин РФ). В настоящее время осуществляется спуск тел, — уточнили в ведомстве.

Ранее, 26 июля, служба УМЧС по региону сообщила, что группа из семи человек отправилась на восхождение на Эльбрус. Один из участников позже спустился и сообщил, что двоим членам команды стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли и эвакуировали их тела, а позже был найден еще один живой альпинист. Поиски еще троих человек были временно приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий, однако утром 27 июля они были возобновлены. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Также советский и российский альпинист Александр Абрамов выразил мнение, что плохая погода и недостаток опыта стали основными причинами гибели туристов при восхождении на Эльбрус. По его словам, резкое ухудшение условий на склоне лишило людей ориентиров.

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