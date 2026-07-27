На Эльбрусе обнаружили тела остальных погибших боснийских альпинистов

Спасатели обнаружили тела трех альпинистов из Боснии и Герцеговины, которые погибли во время восхождения на Эльбрус в составе группы, сообщили РИА Новости в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России. Сейчас тела готовят к спуску, поскольку погода на Эльбрусе немного улучшилась.

Тела иностранцев нашли, сейчас их готовят к спуску, — отметил Гулиев.

Ранее выживший при восхождении на Эльбрус альпинист Харис Адилович рассказал, что причиной гибели его товарищей мог стать неверный прогноз погоды. Участники группы были хорошо подготовлены и имели опыт тренировок, подчеркнул он. При этом восхождение с самого начала пошло не по плану, добавил Адилович.

До этого стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после гибели иностранных альпинистов на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Уточняется, что боснийцы отправились на маршрут без сопровождения гида.