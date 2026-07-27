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27 июля 2026 в 10:33

Пушилин раскрыл, что происходит на севере ДНР

Пушилин: российские войска продвигаются на правом берегу Северского Донца в ДНР

ВС РФ ВС РФ Фото: Стрингер/NEWS.ru
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Российские войска продвигаются на правом берегу реки Северский Донец на севере ДНР, постепенно расширяя зону контроля, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире ИС «Вести». По его словам, военные продолжают теснить подразделения ВСУ вдоль поймы.

На славянско-краснолиманском участке фронта наши подразделения продолжают теснить противников вдоль поймы реки Северский Донец, также расширяют зону контроля на правобережье, — отметил Пушилин.

Также глава ДНР отмечал, что темпы наступления российских подразделений в ДНР растут, эшелонированная оборона ВСУ взламывается по всему фронту. За неделю были освобождены несколько населенных пунктов на участке Красноармейск — Доброполье.

Ранее сенатор от ДНР Александр Волошин заявлял, что восстановление ДНР после прекращения огня со стороны ВСУ может занять не менее 7–10 лет. По его словам, ремонты в республике идут уже сейчас, несмотря на обстрелы ВСУ. С 2022 года отремонтировано 20 тыс. объектов.

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