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27 июля 2026 в 10:39

В Калининграде пресекли необычную попытку переброски контрабанды в Европу

В Калининграде задержали контрабандистов за метеозонды с сигаретами для Литвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Калининграде задержали двух контрабандистов, которые попытались переправить в Литву 6,5 тыс. пачек сигарет на метеозондах, сообщила пресс-служба ФТС России. По информации таможенников, злоумышленники готовили запуск ночью в лесу — учли направление ветра, давление и прикрепили к грузу GPS-трекеры.

На месте оперативники обнаружили зонды и микроавтобус с газовыми баллонами. Сигареты стоимостью около 1 млн рублей изъяли. Злоумышленники признались, что планировали поставить доставку воздушным путем на поток.

По факту контрабанды возбудили уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее таможенники аэропорта Шереметьево пресекли попытку контрабанды ювелирных изделий на сумму 36 млн рублей. Незадекларированные украшения обнаружили у 46-летней россиянки, которая прилетела из Дубая. Товары нашли во время выборочного контроля в ВИП-зале при прохождении зеленого коридора.

До этого сообщалось, что в первом полугодии 2026 года ФТС зафиксировала 6035 случаев незаконного перемещения наличных денежных средств. Общая сумма незаконно перемещенных средств составила более 955 млн рублей в эквиваленте.

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